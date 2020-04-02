Полиция не будет возвращать на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве украинцев, которые накануне сбежали из обязательной изоляции после возвращения из-за границы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают "Украинские новости".

"Задачи такой нет. Они понесут наказание в виде штрафов", - пояснил Геращенко.

По его словам, пока еще суды не назначили ни одного штрафа этим гражданам, однако есть ряд других решений судов в отношении нарушителей карантина в Киеве.

Напомним, штраф за первое нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра сообщил, что в "Казацком" на обсервации все еще находится большое количество граждан, при этом точное количество Геращенко не уточнил.

Как сообщалось, накануне стало известно, что из отеля "Казацкий" сбежали более 60 изолированных украинцев, прибывших из-за границы.

Также мы писали о том, что в Киеве пять человек уже оштрафовали на 17 000 грн за нарушения обсервации.