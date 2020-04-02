Спрос на продукты питания, которые из-за коронавируса имели большую популярность среди жителей страны, постепенно начал уменьшаться, а торговые представители продолжают пополнять свои запасы.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

По его словам, в Украине упали цены на популярные продукты. Эксперт отмечает, что больше всего за последнюю неделю снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).

"Что касается топ-3 продуктов, вокруг которых было всего больше дискуссий последние дни, то ажиотаж и реализация по ним также снижается: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%)", - пишет Высоцкий.

Скриншот: Facebook/ Тарас Высоцкий

Ранее мы писали, что в Украине подорожали продукты после введения карантина.