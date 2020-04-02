Саудовская Аравия призвала страны, добывающие нефть (ОПЕК+), сесть за стол переговоров. Эр-Рияд хочет обсудить соглашение по балансу нефтяного рынка, так как с 1 апреля соглашения по добычи официально перестали действовать.

Об этом стало известно в четверг, 2 апреля.

Саудовская Аравия хочет достичь справедливой сделки по нефти.

После того, как Саудовская Аравия немного отступила от нефтяной войны, которую вела последний месяц, нефть марки Brent стала намного дороже. Теперь ее цена составляет до 35 долларов за баррель, а в последние дни колебалась в районе 20-25 долларов.

Российский рубль, который в начале недели упал до 80 рублей за доллар, теперь откатился до 78.

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Ранее "Страна" писала, что мировая цена на нефть продолжила падение после роста добычи Саудовской Аравией.

Также мы рассказывали, что из-за ценовой войны и коронавируса в США обанкротилась первая большая компания по добыче сланцевой нефти.