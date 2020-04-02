В Министерстве здравоохранения Украины ожидают, что самый тяжелый этап борьбы с коронавирусом у страны еще впереди. Но в ведомстве уверены, что украинцы выстоят.

Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Тяжелые недели впереди. Но я уверен, что, сплотившись, украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии", - заявил министр.

Видео: Facebook/ moz.ukr

Также Степанов напомнил о необходимости строго соблюдать карантин, потому что "карантин - это не каникулы".

В конце обращения министр назвал ситуацию в стране войной с невидимым врагом.

Несмотря на уверенность Степанова в том, что народ выстоит, кое-где уже распространяются панические настроения. Например, мэр Монастыриска в Тернопольской области заявил об отчаянии и панике жителей региона.

А почти половина населения уверено, что власть не справляется с ситуацией.