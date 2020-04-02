В Житомире из-за коронавирусного карантина ввели дополнительные ограничения на время пасхальных праздников и поминальных дней. В частности, будут организованы прямые трансляции богослужений, чтобы люди оставались дома и не ходили в церковь. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин и опубликовал расписание трансляции богослужений.

"Договорились с хлебозаводом об освящении куличей на производстве (в торговых сетях можно будет купить уже освященные)", - сообщил градоначальник.

Кроме того, он сообщил о закрытии местных кладбищ для посещений и перекрытии движения по Западному шоссе.

"Закрываем для посещения кладбища, находящихся на территории Житомирского городского ОТГ: Польское кладбище, Корбутивське, Старобрядове, Смокивське и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля; Российско-Вольское и Смолянское кладбища - 18 19,20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля; Чешское - 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая", - предупредил мэр и попросил всех отнестись к ограничениям с пониманием.

Ранее "Страна" писала о том, что в Тернополе ужесточили карантин, запретив посещение родов супругами и нахождение на улице без маски.

Также мы сообщали, что Кабмин анонсировал скорую публикацию решения об ужесточении карантинных мер в Украине.