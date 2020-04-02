В ООН призвали Украину отменить закон об амнистии участникам Майдана, принятый в 2014 году.

Эту новость общественность узнала от Государственного бюро расследований, которое опубликовало доклад организации. Сам он пока отсутствует на сайте украинский миссии ООН.

То есть уже это - достаточно красноречивая поддержка отмены закона со стороны ГБР.

"Страна" разбиралась, почему ООН хочет вывести преступления майдановцев из-под амнистии.

О чем говорится в докладе ООН

2 апреля был опубликован доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Он называется "Ответственность за убийства и насильственные смерти во время протестов на Майдане".

В документе перечисляются преступления, которые не раскрыты. Кроме смертей активистов, которые украинская власть расследует достаточно бойко, ООН упоминает и людей, погибших от руки майдановцев. То есть те дела, которые в силу политической конъюнктуры не расследуются вообще.

Речь, к примеру, о гибели работника офиса Партии регионов, который сожгли радикалы. Подозреваемые по делу не установлены. Также упоминается об убийстве семи милиционеров 18-19 февраля в Киеве - подозреваемые также отсутствуют.

По событиям 20 февраля на улице Институтской - ООН пишет, что с 8 до 9 часов утра убили двух правоохранителей. И в следующие полчаса еще двух. При этом Миссия четко формулирует, что майдановцев начали убивать только с 9 часов - то есть после того, как расстреляли первых милиционеров.

Как и рассказывала "Страна", именно так показана последовательность убийств и в уголовных производствах, которые расследовались украинской генпрокуратурой, но так и не доведены до конца.

ООН также фиксирует, что по убитым в тот день активистам подозреваемые есть, а по милиционерам - нет. Отметим, что следствие на самом деле давно установило всех подозреваемых (подробнее об этом - в материале "Страны" Кто начал бойню на Майдане. Пофамильный список 34 членов "группы Парасюка"). И попытка вручить подозрение тоже была - в 2018 году под стражу попытались поместить одного из стрелков Ивана Бубенчика.

Но тогда власть Порошенко и майдановцы его "отбили" и подвели под закон об амнистии. Который ООН в цитируемом докладе прямо потребовала отменить.

Среди основных препятствий к расследованию резонансных преступлений Майдана в документе отмечаются "так называемый закон о неприкосновенности, которые не позволяет расследовать убийства правоохранителей".

Соответственно, миссия обращается к властям Украины с предложением - отменить этот закон. И также изменить процедуру заочного производства, который позволяет полностью пересмотреть приговор после задержания обвиняемого.

Реакция ГБР

После появления доклада в Госбюро расследований, которому передали дела Майдана, сделали заявление.

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - сказал и.о. директора ГБР Александр Соколов.

На сайте Госбюро перечислили все условия ООН, включая и отмену закона о неприкосновенности майдановцев.

Подобная позиция была у ведомства и раньше - еще когда им руководила нынешняя генпрокурор Ирина Венедикторва.

"Это тот (закон - Ред.), который действует сейчас. Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал... Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", – сказала Венедиктова в годовщину убийств на Майдане, 20 февраля.

Похожую мысль она высказала и 17 марта в Раде, когда была избрана генпрокурором.

"Что касается закона, как вы его называете "об амнистии". Если вы правильно прочитаете закон и увидите соответствие этого закона уголовно-процессуальному законодательству, у вас так же возникнут определенные вопросы. Поэтому, давайте будем честными здесь, в парламенте. Или мы признаем тот факт, что суды в своих решениях уже обходят нормы закона, поэтому правоохранительные органы должны или выполнять уголовно-процессуальное законодательство, или закон", - заявила Ирина Венедиктова, отвечая на вопросы народных депутатов.

Какой закон защищает майдановцев

Речь о документе 743-VII, который Рада приняла 21 февраля 2014 года. Его подписал исполняющий обязанности президента Александр Турчинов.

Закон называется "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний". Вот главные пункты данного акта:

1. Все лица, которые принимали участие в акциях протеста на Майдане с 21 ноября 2013 года - освобождаются от уголовной ответственности по десяткам статей, при условии, что инкриминируемые деяния связаны с акциями протеста.

Среди этих статей - диверсии, все виды телесных повреждений, включая тяжкие, разбой, уничтожение чужого имущества, автомобилей, насильственный захват власти и так далее.

Нет в списке только статьи "убийство".

2. Они же освобождаются от административной ответственности.

3. Закон касается и подозреваемых, и обвиняемых, и осужденных

4. Статья 9-я закона предписывает правоохранительным органам уничтожить все данные на майдановцев:

"Запретить сбор, регистрацию, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение (распространение, реализацию, передачу) персональных данных лиц, которые были участниками массовых акций протеста, которые начались 21 ноября 2013, которые были получены в связи с участием этих лиц в акциях протеста.

Эти персональные данные подлежат уничтожению в установленном законодательством порядке".

В общем, такой себе закон-индульгенция.

Отменят ли закон об амнистии?

Повторимся, убийство - что умышленное (ст. 115), что по неосторожности (ст. 119) - под амнистию не подпадает. Поэтому подозреваемому по 115-й статье Бубенчику сначала переквалифицировали "пидозру" на ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Которые как раз подпадают под амнистию.

Тем не менее, по данному эпизоду видно, что даже при наличии закона об амнистии за убийство милиционеров можно сажать хоть сейчас. Вопрос только в политической воле. Тем более, что как говорилось выше, все фигуранты дела из "списка Парасюка" давно установлены.

Разумеется, убийства - это не единственное, что происходило на Майдане. Там действительно сотнями избивали и ранили милиционеров, крушили имущество, незаконно использовали оружие. И отмена закона об амнистии позволит в теории привлечь виновных к ответственности.

Но главное - это убийства. Их можно было, повторимся, расследовать, не отменяя никаких законов. Но прошло уже более полугода с тех пор, как Зе внес своего генпрокурора в Раду. И никаких попыток приоткрыть эту завесу нет.

Пока не делает их и новая генпрокурор - Ирина Венедиктова. Что достаточно красноречиво говорит о том, будут ли расследовать остальные дела майдановцев - даже если "амнистию Турчинова" отменят.

Тем не менее, сама по себе позиция ГБР и генпрокурора - все равно является шагом вперед. Правда, неизвестно, последуют ли за этим какие-либо практические шаги.

Впрочем, юрист Андрей Портнов уже обещает помочь депутатам с законопроектом об отмене.

"Друзья, шесть лет мы требовали отменить амнистию участникам массовых беспорядков на Майдане. И вот сегодня мониторинговая миссия ООН потребовала того же самого.

Завтра мы разошлём законопроект об отмене амнистии преступников Майдана депутатам для регистрации.

Требуем принять закон и осудить всех, причастных к массовым убийствам, преступников так называемой Революции. Вода камень точит", - написал Портнов.