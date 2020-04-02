Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения зараженных коронавирусом. На это у ведомства ушло два дня.

О появлении протокола рассказал глава МОЗ Максим Степанов в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам министра, стандарт лечения разработан с учетом опыта других стран.

"Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных Covid-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - отметил Степанов.

Ознакомиться с протоколом можно здесь.

Видео: Facebook/ moz.ukr

Он добавил, что для безопасности граждан были усилены карантинные меры, а медикам, работающим с пациентами с Covid-19, повысили зарплату.

"К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой", - также сказал министр.

Как писала "Страна", Владимир Зеленский подписал закон о доплате медикам и соцработникам. Мы также публиковали список медицинских работников, которым увеличат оклады.