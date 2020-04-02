В селе Жоравка Яготинского района Киевской области произошла трагедия на почве денег. Местный житель с оружием пришел просить средства на лечение у директора фермы и подорвался на гранате.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киевской области.

Требовать деньги к директору фермерского предприятия житель Жоравки явился с самодельным пистолетом и гранатой. Оба мужчины вышли на улицу. Внезапно посетитель достал пистолет и выстрелил в живот директору. На шум выбежали работники хозяйства, и в этот момент в руках у стрелка взорвалась граната.

В результате 59-летний визитер погиб на месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненого директора предприятия, а также юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции и криминалистическая лаборатория полиции Киевщины. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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