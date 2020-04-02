В Украине появился сайт Сovid19help.com.ua, на котором собраны все волонтерские проекты, которые предоставляют помощь во время эпидемии коронавируса. Сайт создан в рамках медиа-инициативы "Вирус позитива" и на нем можно найти большое количество инициатив, которые помогают больницам, врачам, пенсионерам и другим незащищенным слоям населения.

На сайте работают пять основных разделов - категории тех, кому адресуется помощь:

для врачей;

для пенсионеров;

для социально незащищенных слоев населения;

для всех граждан;

другие категории.

В частности, в разделе "Для врачей" можно узнать о перевозке медиков на работу. Пенсионерам расскажут, куда обратиться, если оказались в тяжелой ситуации из-за карантина, также можно выяснить, какие волонтерские организации занимаются доставкой продуктов.

На сайте в разделе "Для каждого" можно получить бесплатные консультации врачей онлайн, отправить гуманитарную помощь больницам, а также проверить онлайн симптомы COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине рассказали, когда пенсионеры получат тысячу "от Зеленского".

Также мы сообщали, что в АТБ ввели специальный час для обслуживания пенсионеров.