Президент России Владимир Путин второй раз за восемь дней обратился к населению страны. В обращении глава Кремля объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

По словам Путина, такая мера необходима, так как пик заболеваемости еще не пройден.

"Что считают принципиально важным? Нам удается не допустить вспышки эпидемии среди пожилого населения. Но пик эпидемии не пройден, в том числе и в нашей стране. Поэтому я принял решение продлить нерабочие дни до конца месяца, 30 апреля включительно", - сообщил Путин.

Отметим, первую рабочую неделю в РФ Путин объявил 25 марта, она должна была продлиться с 30 марта по 5 апреля.

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