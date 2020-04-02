В Киеве, как и анонсировал мэр города Виталий Кличко, уже на этой неделе начнут отключать отопление в жилых домах. Процесс стартует в воскресенье, 5 апреля.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской городской государственно администрации Петр Пантелеев.

По его словам, уже есть соответствующее распоряжение КГГА №556. Традиционного срока для завершения отопительного сезона - 15 апреля - решили не дожидаться, чтобы киевляне могли немного сэкономить.

"Особенно учитывая сложное финансовое состояние людей в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - написал Пантелеев.

Он также сообщил, что по данным Укргидрометцентра, уже со следующей недели среднесуточная температура воздуха в столице составит выше +8 градусов, поэтому отопительный сезон завершать можно. Ведь на сворачивание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км необходимо 2-3 дня.

Скриншот: Faccebook/ Петр Пантелеев

Напомним, в Киеве в последний день первого месяца весны, 31 марта, выпал снег.

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