Специалисты пришли к выводу, что полуторачасового режима стирки с порошком при температуре 60°C достаточно, чтобы уничтожить SARS-Cov-2 (вирус, который вызывает Covid-19). Такой метод считается более вредным, чем спиртовые и содержащие хлор растворы.

Об этом "Известиям" рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

"Различий в геномах SARS-CoV и SARS-CoV-2 всего 20 процентов, а общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60°C сделает одежду безопасной", - отметил ученый.

Такую высокую температуру могут выдержать только натуральные ткани - льняные, хлопчатобумажные или с небольшим процентом добавления полиамида. Так считает заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета имени Алексея Косыгина Ирина Рыбаулина.

Деликатные ткани стирать при меньших температурах, а затем обрабатывать паром, об этом сказала Заведующая кафедрой технологии и проектирования тканей и трикотажа Костромского государственного университета Марина Богатырева.

Также, можно оставить зараженную одежду в закрытом пакете на две-три недели, в течение которых вирус-паразит, не контактируя с хозяином, должен погибнуть.

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