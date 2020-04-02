На уже закрытом для новых захоронений Лесном кладбище Киева обустраивают новый большой сектор погребений. Он будет на месте центральной аллеи.

Журналисты издания "Подробности" пообщались с работниками кладбища и рассказали, с чем связаны перемены.

Огромный новый сектор поделен на сотни участков для захоронения. По словам сотрудников кладбища, все свежие места уже раскуплены.

"Люди готовятся к худшему сценарию. Сами видите, что происходит", - пояснил ситуацию собеседник издания.

Как выяснилось, в новом секторе планируют организовать не традиционные захоронения в земле, а колумбарий для урн с прахом кремированных.

До появления нового сектора на Лесном кладбище разрешалось только подхоранивать останки в старых могилах по специальному разрешению.

Издание отметило, что неделю назад центральный киевский крематорий на Байковом кладбище был закрыт на реконструкцию. Она продлится не менее 18 месяцев. Поэтому как и где будут кремировать умерших, в том числе от коронавируса, неизвестно.

Ранее "Страна" писала, что в Днепре для жертв коронавируса выкопали 600 могил и купили 1000 мешков для тел.

А в США, где высокая смертность от коронавируса, на улицах появились мобильные морги.