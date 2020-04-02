"Для худшего сценария". На кладбище Киева подготовили большой сектор для новых захоронений. Фото
На уже закрытом для новых захоронений Лесном кладбище Киева обустраивают новый большой сектор погребений. Он будет на месте центральной аллеи.
Журналисты издания "Подробности" пообщались с работниками кладбища и рассказали, с чем связаны перемены.
Огромный новый сектор поделен на сотни участков для захоронения. По словам сотрудников кладбища, все свежие места уже раскуплены.
"Люди готовятся к худшему сценарию. Сами видите, что происходит", - пояснил ситуацию собеседник издания.
Как выяснилось, в новом секторе планируют организовать не традиционные захоронения в земле, а колумбарий для урн с прахом кремированных.
До появления нового сектора на Лесном кладбище разрешалось только подхоранивать останки в старых могилах по специальному разрешению.
Издание отметило, что неделю назад центральный киевский крематорий на Байковом кладбище был закрыт на реконструкцию. Она продлится не менее 18 месяцев. Поэтому как и где будут кремировать умерших, в том числе от коронавируса, неизвестно.
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