В России одного из спортсменов в учебно-тренировочном центре "Новогорск", где к крупным стартам готовятся сборные по 32 видам спорта, выявлен коронавирус. В связи с этим все тренировавшиеся там спортсмены срочно покидают базу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Уточняется, что центр "Новогорск" одновременно может принять более 500 человек, но в последние дни там тренировались в общей сложности 122 спортсмена.

Сборная России по спортивной гимнастике уже экстренно покинула базу, досрочно завершив тренировочный сбор.

"Наши гимнасты вынуждены были прервать сбор и разъехаться по домам. Такой был приказ. Вчера вечером собрали все вещи и разъехались по домам. Я пока не знаю, у кого обнаружен коронавриус. Но все сборы отменены, мы покинули базу", - сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Также базу экстренно покинула сборная России по синхронному плаванию, которая прибыла туда три дня назад.

Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно", - сообщила главный тренер сборной Татьяна Покровская.

На территории "Новогорска" из спортсменов останутся только члены сборной России по художественной гимнастике.

"Художницы полностью изолированы, они абсолютно чисты как и сотрудники, с ними работающие - 11 человек. Они постоянно в помещении, у них своя столовая и гостиницы. Они изолированы от всего. Сейчас идет процесс полной обработки, анализы все сдали", - сообщил директор базы Доморацкий.

Ранее "Страна" писала о том, что Ломаченко призвал спортсменов не прекращать тренировки, но соблюдать карантин.

Также мы сообщали, что власти России рассматривают возможность продления карантина.