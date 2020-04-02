Сотрудники СБУ разоблачили госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущука в том, что он отправил кому-то секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.

Об этом сообщил пресс-служба СБУ.

"Государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Украинская правда", официально в ведомстве фамилию чиновника не назвали, но по данным информированного источника, речь идет о госсекретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.

Должность в министерстве инфраструктуры Галущак занимает с января 2017 года. Он государственный служащий ІІІ ранга. Кроме того, чиновник награжден орденом "За заслуги" III степени.

В 2006 году Галущак был заместителем директора юрдепартамента "Нафтогаза", с 2006 по 2014 год - советником главы правления ЗАО "Укргаз-Энерго", в 2015-2016 гг. - заместителем начальника РФ "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", в 2016 - 2017 занимал пост директора инвестдепартамента "Укрзализныци".

Отмечается, что своими действиями он нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст.111 УК (государственная измена). 2 апреля правоохранители провели обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего.

У чиновника были изъяты мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружен переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 31 марта стало известно, что ФСБ пыталась завербовать топ-офицера ВМС Украины.

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