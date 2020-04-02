Во время традиционного селекторного совещания по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского была затронута тема повышения цен на продукты. Его объяснили ростом их стоимости на мировых рынках.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Участники встречи назвали рост цен небольшим и заметили, что подорожали некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

Также на совещании было отмечено, что в Украине сейчас нет проблем с обеспечением продуктами питания.

Пока в Офисе президента говорят о небольшом подорожании, за его стенами с середины марта гречка подскочила в цене на 50%, капуста - на 86%, а морковь - на 48%.

Ранее "Страна" писала о том, как на глазах дорожают другие продукты первой необходимости.