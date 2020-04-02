В Бельгии не будут завершать футбольный сезон 2019/2020, приостановленный ранее из-за коронавируса. Это первая европейская страна, озвучившая подобное решение.

Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

До приостановки сезона бельгийская футбольная "Про Лига" успела сыграть 29 туров из 30. После этого совет директоров лиги принял решение не проводить финальную игру, так как возобновление соревнования не перевесит риски для здоровья игроков, сотрудников и других вовлеченных участников. А проведение матчей без зрителей, которое в качестве альтернативы рассматривают в других странах, могут оказывать дополнительную нагрузку на силы безопасности.

Так, результаты 29 туров будут считать финальными. По их итогам "Брюгге", в составе которого играет футболист сборной Украины Эдуард Соболь, будет объявлен чемпионом страны. "Гент" займет второе место, а третье достанется "Шерлеруа". Вероятно, в этом сезоне никто не вылетит, а из местной первой лиги поднимутся две команды.

Помимо этого, будет создана рабочая группа, которая должна будет определить судьбу Кубка Бельгии.

Отметим, что УЕФА решил доиграть все европейские чемпионаты до середины лета. Но в Бельгии решили, что очень маловероятно, что матчи с публикой могут быть сыграны до 30 июня.

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