В Киеве медицинские маски можно купить только в части аптечных сетей по цене 10-15 гривен за штуку.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на представителей киевских аптечных сетей.

Уточняется, что маски есть в наличии в аптеках сети "Доброго дня", "Фармація" и "Подорожник".

Стоимость маски в аптеках сети "Фармація" составляет 10 гривен за штуку. В аптеках сетей "Подорожник" и "Доброго дня" маску можно купить уже за 15 гривен.

В аптеках "Подорожник" маски есть только в аптеке по улице Кибальчича. В сети "Доброго дня" - в наличии во всех аптеках.

В аптеках сетей "Низьких цін" и "Бажаємо здоров’я" масок в продаже нет.

Ранее "Страна" писала о том, что замминистра здравоохранения Ляшко разъяснил, почему нужно носить маску, а не респиратор.

Также мы сообщали, что появился список новых карантинных ограничений для украинцев.