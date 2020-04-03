Через две недели, перед Пасхой, в Украине ждут второй волны заробитчан.

С началом эпидемии в страну вернулось 160 тысяч украинцев, а на праздники, по некоторым оценкам, может приехать еще больше - под 200 тысяч.

Но так как границы ЕС на въезд граждан стран-не членов Союза на время карантина закрыты и неясно, насколько это затянется, вернуться назад может быть проблематично.

"Страна" узнавала, какие настроения у заробитчан и действительно ли они собираются возвращаться в Украину.

"Работы для украинок не останется"

Каждый год заробитчане традиционно приезжают домой "на Великдень" на неделю-две. В этот раз так совпало, что наши люди массово теряют работу за рубежом из-за эпидемии и остановки целых отраслей экономики на карантин.

В этой ситуации мнения о дальнейших действия у людей разделились.

Одни решили пересидеть в Европе, надеясь выйти на работу сразу после окончания карантина. Другая часть наших соотечественников готова вернуться домой на неопределенный срок и даже не исключают, что им придется остаться в Украине.

Например, заробитчанка Елизавета из села Коленковцы Черновицкой области, которая после возвращения из Италии заразила коронавирусом односельчан, поклялась больше никогда не ездить на заработки.

"Украинцев в Италии массово увольняют. Наши люди, и я в том числе, в основном тут ухаживают за итальянскими стариками, а они умирают один за другим. Скоро работы для украинок не останется, ухаживать будет не за кем. В одном только Бергамо уже рассчитали две тысячи баданте (сиделок). Кто-то и сам уходит, боясь заразиться от хозяев. Я решила уехать в Украину - праздники идут, а дома мама пожилая, 12-летний сын, у которого проблемы в школе. За годы, проведенные в Италии, накопилось немного сбережений, на первое время хватит. А дальше видно будет. Придется или в другой стране что-то искать, или в Украине остаться. Хотя тут тоже работы нормальной нет. Но вернусь ли в Италию, не знаю", - признается "Стране" Елена Немченко, уроженка Ужгорода, которая работает в Неаполе.

За годы работы за рубежом многие заробитчане заработали на дома в Украине и отложили деньги, и некоторое время готовы побыть на родине.

"На худой конец займусь огородом, с кумом "замучу" какой-то бизнес. На заработки вряд ли вернусь, в Европе у самих сейчас жесть такая, что для своих работы нет, иностранцев увольняют", - признается Владимир Наконечный из Львова, который планирует вернуться из Польши.

Хотя, говорит, у него есть карта поляка, и он мог бы остаться.

"Такие смутные времена лучше дома пересидеть", - уверен он.

"Выгоняют из квартир, документы заканчиваются"

Впрочем, многие просто вынуждены уехать.

"Людей реально выгоняют из квартир, потому что нечем платить за аренду, а у многих и документы заканчиваются. Легче тем, у кого пермессо (вид на жительство), они и остаются чаще всего, не едут в Украину даже на Пасху. А нелегалы и те, кто работал по временным разрешениям на работу, уезжают. Кто-то надеялся, что карантин будет месяц, ну, хорошо, два месяца. А оказалось, что карантин может быть и три, и четыре месяца. Деньги заканчиваются. Вот люди и выбирают: или последние деньги на дорогу, или сидеть до конца", - рассказывает Ирина Маркевич.

Сайт генконсульства Украины в Милане до сих пор атакуют вопросами, как добраться в Украину.

"Никто не знает, как выехать из Венеции в Украину?", - пишет Неонила Гомон.

"Уважаемый консул: почему вы удаляете комментарии? Вам задали вопрос: "Что делать тем, кому уже негде жить?", - спрашивает Наталья Пантелеева.

"Контракт закрыли дали время выселиться до 3 апреля. Как нам дальше быть?", - спрашивает Лилия Михаилу.

"Езжайте с фурами", - советует ей Ирина Цех.

"Наши водители найдут лазейки", - пишет Кирилл Олешко.

О том, что многие заробитчане ищут способы вернуться в Украину в апреле, говорит работающая в Италии Зореслава Питыляк.

"Как можно и когда можно и кто может помочь с выездом в Украину из Италии? Прошу предоставить такую консультацию. Нас тут много таких, которые ждут каких-то действий или элементарной поддержки", - написала Питыляк в Facebook 29 марта, уже после анонсированного закрытия границы.

Похожая ситуация у украинцев в разных странах.

"Не хотела я ехать, хоть Пасха дома - это святое. Но в связи с кризисом в стране пришел хозяин и сказал, что не может мне больше платить. Теперь вот собираюсь домой, хоть и не планировала до последнего момента", - говорит нам львовянка Людмила Руда, которая работала домработницей в Варшаве.

"Після свят" - назад

В то же время часть заробитчан надеется все-таки вернуться, как только откроют границы. Хотя когда это будет - вилами по воде писано.

Тем не менее в соцсетях много объявлений с просьбами перевезти в Польшу "після свят".

Официально в Польше карантин заканчивается 14 апреля, но не исключено, что его продлят. Как и в Италии.

Пока закрыты границы, в Польшу не пускают по биометрическому паспорту.

Однако можно выехать на машине с "картой побыту" (вид на жительство), картой поляка (она есть чуть ли не у каждого жителя приграничных регионов, для ее получения нужно иметь польские корни), с приглашением от работодателя и с рабочей визой.

До окончания карантина в Польше нужно после пребытия пройти две недели домашней самоизоляции. И там, говорят, действительно контролируют, сидишь ли ты дома - полиция приходит с проверками.

Некоторые, у кого есть работы в Европе, уже рвутся назад.

"У меня "карта побыту", у жены полугодовая виза, с работодателями все порядке, жилье в Польше есть для карантина. Будем, наверное, возвращаться", - жалуется Игорь Москалец.

Ищут транзитные коридоры

О том, как добраться в Италию, уже думают те, кто планирует вернуться после Пасхи.



Многие ищут информацию о транзите.



"А транзитом в Италию через Польшу можно на собственном авто с итальянским разрешением на постоянное проживание? Потому Венгрия заворачивает без объяснений. А то итальянцы пишут, что могут возвращаться граждане Италии и иностранцы-резиденты в Италии. А в реальности Венгрия не пускает никого и ничего не объясняют. Интересно, как там на польской границе или в других странах - дают ли транзитные коридоры? Можно попробовать проехать через Польшу и Австрию или куда там можно дальше, чтобы в Италию попасть", - расспрашивает по разным группам в соцсетях тернопольчанка Людмила.

"Возвращаются в Украину те, кто ехал по безвизу, а те, у кого вид на жительство, а тем более на постоянное пребывание, не едут. Зачем им это? В Украине же вообще труба, ни работ, ни денег. А здесь уже у многих свое жилье. Пасху же можно и не в Украине отпраздновать", - говорит нам живущая в Риме Галина Фурдак.

"Убедите родственников из Италии не ехать в Украину на Пасху"

Украинцы тем временем вовсю комментируют возвращение заробитчан.

"Если заробитчане вернутся с детьми, то нас будет снова даже не 52 миллиона, а под 55. Враги подавятся", - иронизирует Олег Ущенко.

"Если все заробитчане вернутся домой, то украинская экономика окончательно сдохнет, потому что последнее время держится только на них", - пишет Тоня Ярошенко.

Многие призывают заробитчан не возвращаться на Пасху, чтобы не везти с собой коронавирус.

"Если у вас есть родственники в Италии (а они у вас есть, потому что украинцев в Италии более 260 000), убедите их, что сейчас самое время проявить патриотизм и любовь к близким и НЕ ехать в Украину на Пасху. Италия, страна с одним из самых высоких уровней медицины, на грани коллапса. Вирус распространился по всей территории, в стране критическая ситуация и въезд закрыт до 03.04. Но не выезд", - пишет львовянка Наталья Гарина.