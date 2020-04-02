Сегодня, 2 апреля, Владимир Путин во второй раз обратился к нации по телевидению и радиостанциям. Выступление президента России вновь касалось коронавируса.

Начал Путин со слов благодарности медикам, которые лечат и спасают людей, предотвращают развитие болезни. Затем он сказал спасибо тем, кто соблюдают самоизоляцию.

"Что считаю принципиально важным? Нам удается не допустить вспышки эпидемии среди пожилого населения. Но пик эпидемии не пройден, в том числе и в нашей стране. Поэтому я принял решение продлить нерабочие дни до конца месяца, 30 апреля включительно, с сохранением заработной платы", - сказал Путин.

Путин обратил внимание, что регионы сами, "исходя из объективной ситуации, будут принимать решения у себя на местах" по карантину; какие организации должны приостановить деятельность, а какие - продолжить. Для этого главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями.

"При этом продолжат работать органы власти, магазины, аптеки, все жизнеобеспечивающие производства", - сказал Владимир Путин.

"Хочу отметить, что если эпидемиологическая ситуация поменяется, то мы изменим количество неработающих дней в сторону уменьшения", - отметил президент РФ.

"Мы продолжим работать так же надежно и на опережение. Будьте здоровы", - завершил Путин.

Обращение Путина 2 апреля:

В минувший раз Путин выступил с обращение к нации 25 марта. Тогда он объявил в России нерабочую неделю до 5 апреля включительно, учредил налог на богатых и офшоры, объявил о росте социальных пособий и другое.

Сегодня "Страна" подготовила материал о том, как живет Москва и Россия на карантине всех граждан. Владимир Путин тоже ушел на самоизоляцию, Чечня закрыла границу, а москвичей наказали за поход на шашлыки и многое другое - материал полностью и фоторепортаж здесь.