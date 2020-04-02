Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Италии за временное отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом со стороны ЕС.

Об этом сообщает издание Repubblica.

"Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью совместного европейского ответа, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах", — сказала она.

Также Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС уже подготовили проект по поддержке стран-членов, наиболее пострадавших от коронавируса: обещают выделить до 100 миллиардов евро.

По ее словам, сделано для того, чтобы компенсировать падение доходов населения. Также она отметила, что Европа договорилась о гарантированных кредитах для тех, кто будет испытывать сложности в борьбе с распространением вируса.

Напомним, согласно последним данным, в Италии более 110 тысяч зараженных коронавирусом. Число погибших уже превысило 13 тысяч человек, это самый большой показатель во всем мире. Отмечается, что Италия стабилизирует ситуацию. В частности, число погибших за сутки постепенно снижается.

Также мы писали, что за март смертность на севере Италии выросла в два раза, в Бергамо - в 4 раза.