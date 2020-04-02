В условиях тотального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, закрылись учебные заведения. Студентов отправили получать образование дистанционно, а для школьников запустили онлайн-уроки. И если старшеклассники в виртуальном мире чувствуют себя свободно, то для учителей младшей школы и учеников внезапный переход к виртуальным занятиям – это стресс.

"Страна" узнала все сложности работы в онлайн-режиме на примере учителей государственных школ Киева.

В 9:00 обычно начинается первый онлайн-урок в младших классах, который длится порядка 30 минут. Таких уроков в день три с перерывами на отдых, а оценки заносятся в электронный журнал. По словам учительницы третьего класса, работающей с детьми с нарушениями речи, за пользование наиболее популярной онлайн-платформы Zoom нужно платить.

"Однако выручает то, что первые полчаса бесплатные. Каждый урок мы начинаем с инструкции, как уберечь себя от коронавируса", - говорит преподавательница. И добавляет, что дети действительно скучают по школе и ждут окончания карантина: "Они признаются, что хотят вернуться в свой обычный школьный режим. К своим друзьям и к учебному процессу".

По нашей информации, руководство школ рекомендует учителям снизить нагрузку и поощрять детей хорошими оценками, так как, по мнению психологов, им тяжелее всех в условиях тотальной изоляции.

"Школьникам сложно находиться в закрытом пространстве. Как морально, так и физически. Устали все: и учителя, и дети, и родители", - сообщил нам источник.

Учителя всячески воссоздают атмосферу обычного урока в классе, поэтому строго придерживаются дресс-кода и дисциплины, даже если на заднем фоне холодильник или спинка дивана. Правда, это не всегда срабатывает. По словам учителей, дети на протяжении онлайн-урока разговаривают друг с другом, а также хитрят, когда нужно отвечать на вопросы.

"Дети должны себя чувствовать как на полноценном уроке. Но дома без вспомогательных материалов (типа схем, карт, инфографики) делать это значительно сложнее. Однако мы боремся за внимание каждого. Ученики могут притвориться, что у них плохо работает интернет, отключить камеру, чтобы подсмотреть ответ, а некоторые просто разговаривают, поэтому может быть балаган, нужно постоянно дисциплинировать", - жалуется учительница столичной средней школы.

Как выяснилось, одной из проблем онлайн-обучения является отсутствие гаджетов. Как бы странно это ни звучало в эпоху диджитализации, но не у каждого учителя есть компьютер. Однако если учителю еще можно помочь с техническим оснащением, то с детьми, у которых нет ноутбука или планшета, а есть только телефон с функцией Viber, дела обстоят сложнее.

"Это неудобно, потому что нет контроля за процессом. Также есть родители, которые отправили своих детей в деревню к бабушке, а там плохо ловит интернет или он вообще отсутствует. У меня в классе есть такие дети, поэтому я им пишу тему уроков и сбрасываю домашние задания на Viber. Но делают они их или нет - я не знаю", - говорит учительница младших классов.

Что касается зарплаты, то учителя ее получают, но больше переживают из-за того, что вследствие карантина упадет уровень знаний школьников, поэтому выдумывают креативные домашние задания, чтобы заинтересовать учеников. Старания учителей в большинстве случаев не остаются без внимания, и в качестве благодарности дети присылают свои домашние задания на электронную почту или на Viber.

"Я их проверяю так же, как и тетради. Радуюсь, что ученики относятся ответственно даже к онлайн-обучению. Сегодня у нас был урок естествознания, мы изучали Красную книгу, поэтому домашним заданием было найти растение или животное из Красной книги и рассказать о нем. Если уровень знаний упадет, то при желании все можно наверстать", - оптимистично подытожила учительница.