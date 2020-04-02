В поселке Олешки Херсонской области 68-летняя женщина скончалась от коронавируса. Ранее она была госпитализирована в районную больницу с симптомами пневмонии.

Об этом сообщает местное издание "Херсонці".

Сначала тест показал отрицательный результат на заражение Сovid-19, однако в среду, 1 апреля, пришли результаты исследований полимеразной цепной реакции, которые его подтвердил.

По всему району продолжаются поиски людей, которые контактировали с медсестрой, а их может быть очень много, ведь женщина работала в лаборатории, где брали анализы крови и общалась со многими коллегами.

Известно, что медсестра обитала в одном из самых многонаселенных районов поселка. Многоэтажку, где проживала женщина, будут дезинфицировать.

Отправлять персонал на самоизоляцию и закрывать клинику пока не собираются, заявил заместитель главного врача Олешковской ЦРБ Василий Борисов.

Как сообщает Херсонская областная государственная администрация, всего в о области выявлено четыре случая заболевания Covid-19 в разных населенных пунктах. Один из зафиксированных случаев имел летальный исход (речь о медсестре из Олешек). На самоизоляции находятся 100 медработников.

Скриншот: Facebook/ Херсонская областная государственная администрация

Ранее сообщалось, что в Херсоне выявили первый случай заражения коронавирусом и город закроют на карантин.