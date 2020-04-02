75% украинцев считают, что борьба с коррупцией в высших эшелонах власти не имеет успеха, противоположной точки зрения придерживаются всего 10%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось 27-30 марта, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет со всей Украины, исключая Крым и временно оккупированные районы Донбасса.

Оказалось, что в марте 2020 года наименьшее число украинцев может заявить об успехах в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Таких среди опрошенных оказалось всего 10%. Между тем, всего месяц назад их было на 2% больше. А в декабре эффективной борьбу с коррупцией в верхушке власти могли назвать 17%. В конце ноября таких респондентов было 22%, а в начале - 23%.

Что касается тех, кто считает борьбу с коррупцией неуспешной, их число в марте составило 75%. В феврале таких было 83% респондентов, в декабре - 76%, в конце ноября - 70%, в начале месяца - 69%.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, в Украине, по данным социологов, упало доверие к антикоррупционным структурам. "Страна" разбиралась, почему в Украине рухнуло доверие к антикоррупционерам.