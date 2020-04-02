На журналистку телеканала ZIK Аллу Жизневскую напали во время съемок сюжета на тренажерной площадке под открытым небом в киевском Гидропарке. Съемочная группа выясняла, соблюдается ли коронавирусный карантин в парке и обнаружила на спортивной площадке множество тренирующихся спортсменов. Мужчин возмутила видеосъемка и после просьбы журналистки пояснить, как они объясняют свое присутствие на спортплощадке во время карантина, спортсмены пошли на съемочную группу врукопашную.

"Мы сегодня инспектировали город. Проверяли, соблюдают ли люди условия карантина, как себя ведут, соблюдают ли безопасную дистанцию. Но в Гидропарке произошла большая неприятность. Нас пытались побить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались разбить камеру и ругались", - рассказала Алла Жизневская.

На видео можно рассмотреть, как мужчина спортивного телосложения толкает журналистку и нападает на оператора. Другой спортсмен заявляет, что это единственное место, где сейчас можно тренироваться и ему "наплевать на запрет" и "плевать на закон". Также молодой человек высказал убеждение, что ему "никто ничего не сделает".

Ранее "Страна" писала о том, что стали известны детали нападения на журналистку NewsOne во время съемок сюжета про незаконную торговлю масками.

Также мы сообщали, что в Киеве банда подростков жестоко избила журналиста.