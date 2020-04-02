Кабинет министров разрешил бизнесу продавать автозапчасти и домашнюю птицу во время карантинных мер из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в соответствующем решении правительства Украины

Так, во время карантина разрешено продавать запчасти для транспортных средств, включая для тракторов и другой с/х техники, а также реализовать суточный молодняк домашней птицы.

"Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Также мы писали, что Кабмин разрешил во время карантина работать ломбардам и кредитным союзам.