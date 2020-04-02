Пандемия коронавируса гарантированно приведет к рецессии мировой экономики, но экономисты все менее уверены в потенциале ее быстрого восстановления. Эксперты не могут обещать, что заболевание Covid-19 исчезнет к концу 2020 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Согласно базовому сценарию аналитиков, стремительное восстановление начнется во второй половине 2020 года. Однако на фоне распространения коронавируса в Америке и Европе многие эксперты начали сомневаться в этом варианте", - говорится в сообщении.

Причиной сомнений является невозможность прогнозировать траекторию распространения вируса и отсутствие уверенности в том, что распространение болезни исчезнет ко второй половине года.

Экономисты считают, что представители сферы здравоохранения будут настаивать на постепенном возвращении к привычному трудовому цикла, поэтому социальное дистанцирование может длиться дольше. Это повлияет на туризм и на работу ресторанов. В частности, эксперты говорят, что потребители в Китае все еще очень осторожны в отношении посещений массовых мероприятий и учреждений, несмотря на то, что власти сняли карантин.

Кроме этого, экономисты опасаются угрозы так называемого "финансового тупика" - когда компании-заемщики не смогут выплачивать кредиты, подвергая кредиторов риска банкротства.

"Прошедшие пандемии длились годами, а не месяцами. Ученые из Имперского колледжа Лондона предупреждают, что меры по сдерживанию могут действовать в течение 18 месяцев", - заявил экономист Том Орлик.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Денис Шмыгаль предрек падение экономики Украины почти на 5%.

Ранее Всемирный банк выдал прогноз влияния коронавируса на темпы роста экономики Китая. Самым негативным сценарием назван тот, в котором рост экономики Китая может почти остановиться, достигнув роста в 0,1%.