В Кропивницком мужчина и женщина разбили лобовое стекло автобуса после того, как кондуктор отказался впускать их в салон без медицинских масок.

Об этом рассказал заместитель городского головы Александр Вергун, сообщает Городской совет города в Facebook.

"Происшествие произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26. Двое пассажиров на конечной остановке, зашли в салон. Кондуктор отметила, что из-за карантинных мероприятий, проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом. Автобус пришлось снять с рейса, - сообщил Вергун.

Теперь городскому совету необходимо выделить 16 тысяч гривен на восстановление автобуса. Нарушителей уже ищет полиция.

Напомним, в Киеве и Харькове, где из-за карантина временно приостановили работу метро и ввели ограничения по количеству пассажиров в транспорте, разъяренные люди, которые не могут добраться до работы, бьют окна и двери троллейбусов и трамваев.

Как сообщала "Страна", жители в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области закидали камнями маршрутный автобус из-за того, что водитель отказался перевозить одновременно более 10 пассажиров, как положено из-за введения карантина.