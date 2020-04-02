Видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы президента Украины Владимира Зеленского "Всеукраинская школа онлайн", в эфире телеканала "Дом" доступны школьникам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что жители Крыма, у которых есть доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире UA: Перший и других каналов - партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет.

Также дети смогут просматривать записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, проект "Всеукраинская школа онлайн" включает в себя ,трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов. Таким образом во время карантина школьникам будут дистанционно начитывать информацию по 11 предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Стартует образовательный проект 6 апреля. Трансляция уроков будет происходить ежедневно, с понедельника по пятницу.

В тоже время, нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность" Вятрович увидел зраду и капитуляцию в видеоуроках для украинских школьников.

Также мы сообщали, что в школе Львова учителям и детям запретили смотреть видеоуроки в рамках анонсированной Зеленским программы из-за "неправильных" каналов, которые эти уроки транслируют.