Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава политической разведки страны "Моссад" Йосси Коэн ушли на карантин. Такая мера предпринята в связи с инфицированием коронавирусом министра здравоохранения страны Яакова Лицмана и его жены.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Для Нетаньяху, который недавно встречался с Лицманом, это будет уже вторая самоизоляция. Предыдущая закончилась буквально вчера.

Также на самоизоляцию до получения результатов анализов отправились контактировавшие с Лицманом глава "Моссада" Йосси Коэн и руководитель Национального совета безопасности Меир Бен Шаббат.

Из-за главы Минздрава на карантине оказались многие другие высшие чиновники Израиля. Сообщается, что они чувствуют себя нормально, но будут находиться в самоизоляции до получения результатов повторных анализов.

Ранее "Страна" писала, что главным рассадником коронавируса в Израиле стали синагоги. Там заразилась почти четверть израильтян в первые дни распространения коронавируса в стране.

Мы также рассказывали, что в России самоизолировался президент Владимир Путин.