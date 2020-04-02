Премьер-министр Израиля и глава Моссада ушли на карантин после заражения коронавирусом министра здравоохранения
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава политической разведки страны "Моссад" Йосси Коэн ушли на карантин. Такая мера предпринята в связи с инфицированием коронавирусом министра здравоохранения страны Яакова Лицмана и его жены.
Об этом сообщает издание Haaretz.
Для Нетаньяху, который недавно встречался с Лицманом, это будет уже вторая самоизоляция. Предыдущая закончилась буквально вчера.
Также на самоизоляцию до получения результатов анализов отправились контактировавшие с Лицманом глава "Моссада" Йосси Коэн и руководитель Национального совета безопасности Меир Бен Шаббат.
Из-за главы Минздрава на карантине оказались многие другие высшие чиновники Израиля. Сообщается, что они чувствуют себя нормально, но будут находиться в самоизоляции до получения результатов повторных анализов.
Ранее "Страна" писала, что главным рассадником коронавируса в Израиле стали синагоги. Там заразилась почти четверть израильтян в первые дни распространения коронавируса в стране.
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