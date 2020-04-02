Власти китайского города Шэньчжэнь ввели запрет на употребление в пищу мяса собак и кошек из-за распространения коронавируса.

Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает BBC News.

Как сообщается, данный запрет был впервые принят на территории континентального Китая и начнет действовать с 1 мая. Это стало продолжением реакции на вспышку эпидемии коронавируса, после чего власти по всей стране запретили торговлю и потребление мяса диких животных. Шэньчжэнь распространил этот запрет также на собак и кошек. При этом отмечается, что большинство китайцев никогда не пробовали такое мясо и не планировали этого делать.

Издание отмечается, что в данный момент потребление и продажа мяса собак и кошек запрещены решением властей только в Тайване. Кроме того, Гонконге убийство собак и кошек ради употребления в пищу запрещено и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в 640 долларов, хотя поедание их мяса не преследуется. На остальной территории Китая употребление в пищу мяса этих животных до сих пор не было запрещено. Более того, в городе Юйлинь ежегодно проходит фестиваль любителей собачьего мяса, приуроченный к дню летнего солнцестояния. Активисты требуют скорейшего принятия закона о защите животных.

Ранее также стало известно, что жители китайского города Гуйлинь после окончания эпидемии коронавируса вернулись к употреблению в пищу летучих мышей. Также известно об открывшемся аналогичном рынке в Дунгуане. По принятой среди ученых версии, коронавирус впервые передался человеку именно от мяса летучей мыши, купленной на рынке в китайском Ухане.

Напомним, родственник смертельного коронавируса из Китая найден четыре года назад у летучих мышей в Северной Каролине.

Также мы писали, что в Минздраве сообщили, можно ли заразиться коронавирусом от кошек и собак.