У жителя Тернополя проявились симптомы коронавируса на 17-е сутки. До этого мужчина находился за границей, а по возвращению в Украину не контактировал с больными на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает местный штаб для борьбы с коронавирусом на странице Facebook.

После возвращения из-за границы мужчина находился на самоизоляции, с больными не контактировал, пишут в сообщении.

55-летний житель Тернополя вернулся из Словакии, две недели находился на самоизоляции, но температура и другие симптомы у него проявились лишь на 17 сутки после возвращения в Украину.

Сейчас состояние мужчины средней тяжести, он находится в инфекционном отделении тернопольской больницы скорой помощи.

Cкриншот Facebook/ Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом

Ранее, мы писали , что китайские ученые выявили, что инкубационный период коронавируса составляет не 14, а 27 дней.