Украинские пограничники обнаружили и демонтировали незаконный трубопровод на границе с Молдовой, по которому из Приднестровья в Украину контрабандным путем поставлялся спирт. Шланг с характерным запахом спирта проложили под землей и водой по траектории от Первомайска до Кучургана и частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера в Раздельнянском районе Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда, реализуя оперативную информацию, совместно с водолазной группой отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны обнаружили трубопровод", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что предварительно указанную магистраль использовали для незаконного перемещения спирта из Приднестровья в Украину. 500 метров полиэтиленовой трубы проложили от линии государственной границы под водой и землей в направлении Первомайска (РМ) – Кучургана (Украина) в сторону частного дома на территории Украины.

Трубопровод демонтировали. По этому факту оповещены правоохранительные органы. Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

Все видео и фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Украине нормы по продаже спирта за март перевыполнили почти в 6 раз.

Ранее пограничники задержали украинца, который перевозил на лодке 43 канистры со спиртом.