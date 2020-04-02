Украинцы считают, что самой успешной страной в борьбе с коронавирусом является Китай (там уже объявили об окончании эпидемии коронавируса). Хуже всего, по мнению наших соотечественников, с Covid-19 борются в Италии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

27 - 30 марта социологи опросили 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих по всей стране, за исключением Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

По мнению респондентов, лучше справляются с эпидемией следующие страны: Китай - 46%, Германия - 9%, Беларусь - 7%, Украина - 6%, Южная Корея - 5%.

Отметим, что в Китае для борьбы с эпидемией коронавируса принимали ряд жестких мер. Например, на карантин отправили всю провинцию Хубэй (65 млн человек), в котором находится ставший эпицентром эпидемии Ухань. Также там за 10 дней построили полевой госпиталь для пациентов с Covid-19. А в некоторых городах жителям можно было выходить раз в два дня одному члену семьи. В магазинах даже записывали номер паспорта и телефона покупателей, а в жилищных комплексах после возвращения мерили температуру жильцам.

Скриншот: kiis.com.ua

Также украинцы полагают, что хуже справляются с эпидемией такие страны: Италия - 47%, Испания - 23%, Украина - 12%, США - 12%.

Скриншот: kiis.com.ua

Любопытно, что одной из самых неуспешных стран в борьбе с коронавирусом Украину назвало вдвое большее число респондентов, чем одной из самых успешных. Напомним, что по данным опроса, половина украинцев считает, что власть неэффективна в борьбе с коронавирусом.