Мэр Монастыриска в Тернопольской области, где зарегистрирован очаг распространения коронавируса Covid-19, Андрей Старух обратился к областным и центральным властям с просьбой о помощи из-за паники, которая происходит в городе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 2 апреля.

"Обращаюсь к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастыриске осложняется не только инфекцией Covid-19, а панической реакцией на нее. Так, несмотря на разрешение работать автозаправки, в райцентре закрылась единственная газовая заправка. Жители общины мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости выкачали", - заявил Старух.

Из-за этого жители лишись возможности заправить автомобили, поэтому неизвестно, как им обеспечивать жизнедеятельность, как привезти лекарства, средства защиты и продукты питания.

Скриншот: Facebook/Андрей Старух

Отметим, что сам Старух и сам заразился коронавирусом.

Напомним, что ранее в Монастыриском районе коронавирус уже обнаружили у 10 врачей, 14 медсестер и восьми младших медсестер. Всего коронавирусом там заразились 32 медика.