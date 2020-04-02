Пребывание с близкими в режиме 24/7 из-за карантина может негативно повлиять на отношения в семье. Психолог дал несколько полезных рекомендаций, которые помогут улучшить микроклимат в доме, а также взаимоотношения с соседями и друзьями.

Советы научного руководителя Института когнитивного моделирования Спартака Субботы опубликовал Telegram-канал "Психологическая поддержка", которую перепостил официальный канал Минздрава Украины о коронавирусе.

Как пребывание с близкими 24/7 может повлиять на наши с ними отношения?

Несколько полезных рекомендаций, которые могут изменить ваши взгляды на отношения с семьей, соседями или друзьями.

Находясь в замкнутом пространстве, люди начинают конфликтовать. Количество вызовов полиции в связи с конфликтами внутри семьи только растет, люди больше жалуются друг на друга, начинают прибегать к угрозам развода. Кто-то пытается разъехаться, оставляя близких в одиночестве.

Уже скоро количество конфликтов, которые могут привести к разводу, значительно увеличится. Это связано с тем, что, находясь внутри одного помещения, люди увеличивают контакт со своими близкими. Это совсем не плохо, но личное пространство никто не отменял. В результате это приводит к тому, что люди находят конфликты внутри группы, с которой постоянно взаимодействуют.

Худший вариант - искать врага среди членов семьи. Сейчас институт семьи по сравнению с предыдущими веками теряет свою важность, но мы не должны игнорировать тот факт, что семья - это важная социальная группа, благодаря которой строится общество в целом.

Помните, что восстановить отношения будет гораздо сложнее, чем их разрушить. Чтобы оценить последствия возможного разрыва, можно прибегнуть к такой технике, как квадрат Декарта. Психолог советует использовать ее перед принятием любого решения в жизни. Вы можете ознакомиться с ней в интернете, ведь это очень распространенная техника. Многие ее игнорируют, называя банальным приемом выписывания за и против. Но на самом деле это одна из когнитивных техник, которая влияет на качество нашего выбора.

Также для того, чтобы не конфликтовать с близкими, находясь с ними в одном помещении, рекомендуется заниматься не только общим досугом, но и выбрать для себя что-то особенное (чтение книг, физическая нагрузка, медитации).

Старайтесь найти возможность изолироваться внутри семьи. Это означает, что вам необходимо определить свои личные границы еще до того, как начнутся конфликты.

В жизни каждого человека есть свои трудности, которые могут стать причиной ссор в семье. Чтобы их не допустить, стоит прибегнуть к определенным превентивным мерам. Помните: нет ничего лучше, чем проявить свою самостоятельность, уметь сказать "нет" и определить личные границы, которые не будут нарушаться.

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