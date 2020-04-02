Минобразования опровергает информацию о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая и отмену ВНО. Сроки карантина на данный момент остаются неизменными - до 24 апреля, а отмену ВНО в Минобразования назвали недопустимой.

Об этом сообщает пресс-служба МОН на странице в Facebook.

"Сейчас информация активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве напоминают, что правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля и на данный момент эта дата пока остается неизменной. "Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования", – заверяют в ведомстве.

Кроме того, в Минобразовании подчеркивают, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания, поэтому отмена ВНО - недопустима.

Фото: facebook.com/UAMON

Ранее в Минобразования рассказали о двух сценариях завершения учебного года и отметили, что ВНО может затянуться до октября.

Из-за карантина отменили госаттестацию для учеников 4 и 9 классов.