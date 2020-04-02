В Киеве более 10 бригад экстренной медицинской помощи ушли на самоизоляцию из-за контакта с больными коронавирусом. В столице ежедневно поступает 50-60 вызовов от пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на главу профсоюза Центра экстренной медицинской помощи Киева Наталью Стахову.

По словам Стаховой, до карантина в городе действовало 170 бригад экстренной медицинской помощи, но это более чем вдвое меньше необходимого для Киева количества.

"Должна быть одна бригада на 10 000 жителей. Если посчитать по электронной оценке населения, то у нас должно быть 370 бригад, а по факту до карантина было всего 170", - цитирует телеграм-канал Наталью Стахову.

Глава профсоюза заявила, что защитные средства, которые выдают медикам, не отвечает стандартам ВОЗ. В одной и той же эпидукладке бригадам приходится обслуживать по 50-60 вызовов с подозрением на коронавирус и еще дополнительно около 200 вызовов пациентов больных ОРВИ.

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