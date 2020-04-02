СМИ продолжают публиковать содержание скандальных пленок с братом руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денисом.

Анализ видеозаписей, которые рискуют похоронить карьеру правой руки президента, сделал журналист Денис Бигус. Именно он год назад запустил в информационное поле Украины "Свинарчукгейт" - серию расследований о коррупции в оборонке.

Теперь Бигус утверждает, что в августе-октябре 2019 года Денис Ермак развернул кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", который находится в Одессе, и его международных партнеров. Такие выводы делают журналисты Bihus.Info на основании записей, которые им передал нардеп Гео Лерос.

В распоряжении СМИ оказалось около 30 часов скрытой съемки встреч человека, похожего на Дениса Ермака, и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие госдолжности. Во время таких собеседований Ермак заявлял о том, что на него возложена роль "пропускать через себя" людей в разные отрасли. Их диапазон оказался широким - от налоговой в районном центре Ровенской области до Министерства инфраструктуры и "Энергоатома".

Ермак подчеркивал, что эту функцию он выполняет, потому что является братом помощника президента, может напрямую общаться с Владимиром Зеленским и руководителями силового блока, "положив им на стол" информацию.

Значительная часть встреч Дениса Ермака и его людей посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний - датской Maersk.

Уничтожать связи компаний Ермак якобы берется в интересах конкурентов - одесской фирмы "КТЛ Украина", которая является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

Брат шефа ОП на записях заявляет о финансовом интересе, который его группа получит "после конкретных действий". По замыслу конкретные действия должны были проявляться в обращениях в Антимонопольный комитет, подготовке нужных законопроектов, обращениях к Кабмину.

Из разговора помощников Дениса Ермака следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 тысяч долларов в месяц за реализацию их целей.

СМИ связалась с руководителями компании "КТЛ Украина". Там рассказали, что Денис Ермак ранее был их сотрудником. И подтвердили, что его помощник Владимир Лебедев приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Но, по их версии, мотива "сбить" "ТИС" и Maersk их сотрудничество с братом Андрея Ермака не было.

Полная версия описанного выше расследования в формате видео опубликована ниже.

Будет ли уволен глава Офиса президента Ермак после скандала с его братом читайте в нашем материале.