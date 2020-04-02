Украинцы больше боятся экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем самой эпидемии коронавируса в Украине. При этом почти одна пятая жителей страны уже столкнулась с проблемами на работе, вызванными мерами по противодействию Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось 27-30 марта, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет со всей Украины, исключая Крым и временно оккупированные районы Донбасса.

Оказалось, что 43% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса. И только 34% опрошенных больше экономического кризиса пугает эпидемия коронавируса в Украине. Еще 14% опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Скриншот: kiis.com.ua

Оказалось, что у 21% украинцев в связи с карантином уже возникли проблемы на работе. Из них зарплату не выплатили 3%, еще 12% отправили в неоплачиваемый отпуск, 2% предложили уволиться по сокращению, 6% - согласиться на снижение зарплаты. У 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, по результатам исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", почти 60% украинцев не смогут прожить на свои сбережения и месяца, 80% напуганы возможным экономическим кризисом.