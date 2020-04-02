Олигарх Игорь Коломойский выиграл у бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Коломойский подал иск после жалобы Гонтаревой на преследования со стороны пособников бизнесмена.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 30 марта.

"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевны, Общества с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме. Признать недостоверной и такой, которая нарушает личные неимущественные права Коломойского Игоря Валерьевича информацию, распространенную 18 сентября 2019 г. на веб-сайте lb.ua по адресу в сети Интернет в интервью Гонтаревой Валерии Алексеевны под заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся", - указано в решении судьи Ирины Макаренко.

Также в постановлении суда решено обязать Институт Горшенина и Гонтареву в равных долях выплатить в пользу Коломойского судебный сбор 2305 грн.

Отметим, в 2018 году Гонтарева улетела в Лондон, вскоре после чего ее дом в киевской области подожгли. Гонтарева заявила, что инцидент связан с ДТП, в которое она попала накануне и поджогом дома ее невестки в Киеве. Во всех "нападках" экс-глава НБУ обвиняла олигархов и, в частности, Коломойского.

Напомним, экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал ей в течение всего срока ее службы в НБУ, но делал это якобы в шутку.

Как сообщала "Страна", Игорь Коломойский дал жесткое интервью о Валерии Гонтаревой и тех, кто поддержал ее в скандале с новой песней "Квартала". В ней комедианты, при поддержке хора Веревки, спели шутливую песню о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка.

Также "Страна" писала, как не утихал начавшийся еще в воскресенье скандал с песней "Горела хата", исполненной "95 кварталом" вместе с хором имени Веревки. Скандал дошел почти до самого высшего уровня, поскольку не прокомментировал его разве что Зеленский, непосредственно причастный к "95 кварталу". Зато огромная масса непричастных во главе с премьером – прокомментировала.