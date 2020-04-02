За март 2020 года в Испании зарегистрировали в качестве безработных рекордное количество людей из-за введения карантинных ограничений.

Об этом в четверг, 2 апреля пишет издание EL PAIS.

Как сообщается, всего в стране число безработных достигло 3,5 млн, что стало историческим максимумом для Испании.

По информации испанского Минсоцполитики, общее количество трудоустроенных людей, которые платят социальные взносы в бюджет, снизилось уже на 834 тысячи.

По словам главы ведомства Хосе Эскрива, если во время кризиса 2008 года количество людей, которые перестали платить взносы, достигло примерно 900 тысяч за период с октября 2008 по февраль 2009 года, то в 2020 году это произошло за несколько недель.

Напомним, из-за коронавируса в Австрии безработица выросла до уровня 1946 года. Так, число зарегистрированных безработных в стране выросло на 4,7%, до 12,2% на конец марта.

Как сообщалось, вчера Кабмин составит список малоимущих украинцев. Безработных на время карантина хотят отправить ремонтировать дороги.