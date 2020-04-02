В Украине коронавирус выявлен у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, 15 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Большинство заболевших (60,7%) - люди в возрасте от 30 до 60 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Также уточняется, что всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.

13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".

В ЦОЗ добавили, что любой контактировавший с подтвержденным или предполагаемым случаем COVID-19 также попадает под подозрение на наличие SARS-CoV-2 и такому ​​человеку необходимо сделать тест. Здоровье всех контактных лиц должно отслеживаться.

Также в ЦОЗ прописали действия медработника в случае госпитализации лица, имеющего симптомы COVID-19:

Сообщить заведение здравоохранения, что лицо с симптомами COVID-19 направлено ​​в это заведение.

Во время транспортировки пациент должен быть в медицинской маске, если отсутствуют противопоказания.

Транспортировать стоит каретой скорой помощи или частным транспортным средством, открыв окна.

Пациенту следует посоветовать придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля, гигиены рук, находиться от других на расстоянии более одного метра.

Надлежащей гигиены рук должны придерживаться пациент, контактные лица и лица, проводящие досмотр.

Любые поверхности, которые после транспортировки видимо или потенциально загрязнены биологическими выделениями пациента, должны быть очищены и дезинфицированы.

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