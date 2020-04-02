Вчера мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы "не шастать по улицам без надобности". А сегодня в своем видеообращении появился в защитной маске с хэштегом-принтом #доситьшастать.

Также городской голова запустил флешмоб на своем официальном фотоблоге Instagram, где просит ставить этот хэштег под фото тех, кто остается дома во время карантина. Как стало известно "Стране", самые активные участники смогут получить в подарок ту самую черную маску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko) 2 Апр 2020 в 2:43 PDT

Видео: Instagram/ vitaliyklitschko

"Это была идея пресс-службы мэра. Маску мы сами сделали. Планируем выпустить небольшую партию и дарить (передавать) участникам флешмоба, который Виталий Владимирович запустил вчера в своем Instagram", - рассказала "Стране" пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

Ранее "Страна" цитировала сообщение Кличко о том, что в Киеве пятеро нарушителей карантина заплатят штрафы в размере 17 тысяч грн. Также мы писали, что мэр признал наличие проблем с поставками в столицу медицинских масок.