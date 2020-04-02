46% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому (по сравнению с февралем количество сторонников главы государства уменьшилось на 2%). А вот о позитивном отношении к главе Офиса президента Андрею Ермаку заявили всего 6% опрошенных социологами респондентов, эта цифра вдвое меньше февральского показателя.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце марта Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что 27 - 30 марта социологи опросили 1500 респондентов старше 18 лет из разных областей Украины, кроме Крыма и временно неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что президента Владимира Зеленского знают 99% опрошенных. Из них положительно к нему относятся 46% (в феврале - 48%), нейтрально - 33% (в феврале - 29%), отрицательно - 21% (в феврале - 24%).

Премьер-министра Дениса Шмыгаля, назначенного в начале марта, знают всего 49% респондентов. Из них 11% заявили о положительном отношении к главе правительства, 65%- о нейтральном, 25% - об отрицательном.

Что касается главы Офиса президента Андрея Ермака, назначенного в феврале, его знают 44% опрошенных украинцев. Оказалось, что за последний месяц число тех, кто положительно к нему относятся, снизилось вдвое: с 12% в феврале до 6% в марте. Кроме того, 56% отметили нейтральное отношение к главе Офиса президента (в феврале - 57%), 38% - отрицательное (в феврале - 31%).

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова знают 70% участников исследования. При этом 29% из них относятся к нему положительно (в феврале - 28%), нейтрально - 51% (в феврале - 51%), отрицательно - 21% (в феврале - 22%).

Министра внутренних дел Арсена Авакова знают 88% опрошенных. Из них 12% относятся к нему положительно, 53% - нейтрально, 35% - отрицательно.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, в феврале среди украинских политиков лидерами по позитивному отношению к ним украинцев оказались президент Украины Владимир Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.