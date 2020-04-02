Британская медицинская ассоциация позволила врачам самостоятельно решать, какой из пациентов приоритетнее в случае нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, предпочтение будет отдаваться тем больным коронавирусом,у которых больше шансов на выживаемость, а также тем, кто объективно сможет принести больше пользы обществу. Таким образом, некоторые пациенты, у которых был бы шанс пройти интенсивную терапию в отсутствие пандемии коронавируса, будут лишены такой возможности.

"Медицинские работники могут быть вынуждены отказаться от лечения некоторых пациентов, чтобы обеспечить лечение других пациентов с более высокой вероятностью выживания. Это может включать в себя отказ от лечения у человека, состояние которого стабильный или даже улучшается, но который имеет худший прогноз, чем у другого пациента, которому нужен тот же ресурс", - указано в рекомендации ассоциации.

Отмечается, что на следующей неделе в распоряжении британских врачей будет только 30 свободных аппаратов для вентиляции легких. В то время, как, по прогнозам заболеваемости, на тот момент данная терапия может понадобиться примерно 30 тысячам пациентов.

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