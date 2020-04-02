Республика Беларусь рассчитывает в апреле приобрести 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель. Переговоры о покупке уже идут.

Как передает "БЕЛТА", об этом в четверг заявил журналистам белорусский премьер-министр Сергей Румас.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить два миллиона тонн", - сказал глава Кабмина.

Румас объяснил, что поставки будут осуществляться без премий, поэтому цена нефти будет рекордно низкой.

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около 4 долларов за баррель", - сказал чиновник.

Для сравнения, вчера майские и июньские фьючерсы на нефть на мировых биржах торговали в пределах $20,5-25,3 за баррель. А цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась до $10,54 за баррель. Это минимальное значение с марта 1999 года.

О том, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам нефти на фоне снижения мировых цен на нефть, сообщалось еще в начале марта.

Между тем мировые цены на нефть продолжают падать.