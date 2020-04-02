Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с Москвой вопрос создания единой валюты. Однако в Беларуси настаивают, что это должен быть не российский рубль.

Об этом сообщает госагентство БелТА.

"Возьмем самый серьезный (пункт договора о создании Союзного государства - Ред.), который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", - заявил Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".

Также лидер страны добавил, что для него ключевым вопросом также является место расположения единого эмиссионного центра и возможность участия в эмиссии денег.

"И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что опасается повторения ситуации после распада СССР в начале 90-х годов. "Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия - Ред.) ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики". Я не хочу это повторять", - подчеркнул президент.

Он также считает, что единая валюта ставит под угрозу суверенитет Беларуси. "А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?", - риторически спросил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Кремль намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители.

Также мы писали, что Лукашенко обвинил Россию в давлении на Беларусь и заявил, что не хочет быть последним президентом.