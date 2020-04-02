Пандемия коронавируса на планете порой вынуждает людей совершать очень странные и труднообъяснимые поступки. Так, например, в Германии, один политик, боровшийся с Сovid-19 покончил с собой, а другой - сознательно заразился коронавирусом, что бы поддержать свою заболевшую подружку.

Об этом смертельно опасном проявлении чувств передает DW.

Глава центрального района Берлина Штефан фон Дассель, член партии "зеленых" признался, что добровольно заразился коронавирусом, чтобы не оставлять свою девушку наедине с болезнью. По его словам, пару недель назад она вернулась из Швейцарии, плохо себя почувствовала и тест на коронавирус дал позитивный результат.

"Я должен был решить, оставить свою девушку в одиночестве или тоже заразиться", - объясняет он почему выбрал второй вариант.

Первые симптомы у Штефана фон Дасселя появились уже через три дня - кашель, ломота в теле, температура, головная боль и тяжелое дыхание.

"Теперь у меня гораздо больше серьезного отношения к этой болезни, я понимаю, что для менее здоровых людей она может быть опасной для жизни", - говорит он.

Политик самоизолировался, но работать, впрочем, не перестал - он управляет районом из своей квартиры. Да и непонятно, как бы восприняли подчиненные его добровольное заражение, если бы он ушел на больничный. В Берлине сейчас много работы, эпидемия продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии коронавирусом заболели уже более 50 тысяч человек.