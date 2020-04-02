Новая социология по коронавирусу показывает неутешительные для власти тенденции.

Хоть украинцы и согласны с карантином, но в способность президента, Рады и Кабмина достойно пройти как эпидемию, так и экономический кризис, народ практически не верит.

Уже сейчас опрос показывает - тотальный карантин менее, чем за месяц оставил без привычных доходов примерно четверть экономически активного населения. А ведь власти хотят еще больше ужесточать меры против covid-19.

Видимо, поэтому март еще больше подкосил рейтинг президента. Владимир Зеленский продолжает терять очки - хотя и развернул кипучую деятельность по борьбе с пандемией, а до того уволил премьер-министра Гончарука (одним из мотивов назывались рейтинговые провалы премьера).

Но видеообращения не помогают там, где нужны здоровые меры по спасению экономики. Которая тонет быстрее, чем украинцы заражаются коронавирусом.

"Страна" проанализировала опрос, проведенный в марте Киевским международным институтом социологии.

Отношение к карантину

Мнения о том, успешно ли власть борется с коронавирусом, разделились. Но не поровну. Тех, кто считает, что она не справляется, больше - 48% против сорока.

При этом украинцы в основном считают, что меры по противодействию эпидемии были приняты вовремя. Причем 43% опрошенных считают, что нужно бы их ужесточить. Хотя еще 40% уверены, что хватит и нынешних ограничений.

При этом вопросы здоровья занимают верхнюю строчку опасений украинцев.

Переживают за здоровье близких и сами боятся заболеть совокупно 50% опрошенных. Еще 20% опасаются, что наша медицина им не поможет. А 27% говорят, что не могут купить средств защиты - масок и дезинфекторов.

Вирус и падение доходов

При этом, судя по таблице, указанной выше, 42% говорят о других проблемах - финансовых.

Из-за эпидемии выросли цены на еду, людей отправили в неоплачиваемые отпуска, им угрожает потеря работы и упали доходы от бизнеса.

Пока ситуация более-менее контролируемая. Опрос тех, кто трудоустроен, показал, что у 79% из них пока проблем не возникало.

При этом 12 процентам работающих уже предложили уйти в неоплачиваемый отпуск, 6% получили снижение зарплаты, 3 процентам ее не выплатили и двум - предложили уволиться по сокращению.

В целом это 23% тех, кто столкнулся с частичной или полной потерей работы и зарплаты. Если экстраполировать эти данные на всю страну, то картина получится крайне тревожной: до четверти занятого населения резко просядет в доходах.

Что немедленно ударит еще больше по потребительскому сектору и сфере услуг, которые и так терпят убытки из-за карантина. То есть из-за падения спроса новые сокращения могут начаться и там.

И такие опасения в обществе уже ощущаются. Когда респондентам предложили выбрать, чего они больше боятся - заболеть или экономического кризиса из-за карантина - 43% выбрали экономику. Против 34% тех, кто опасается собственно коронавируса.

Оценка действий власти

Коронавирус внес важные коррективы в рейтинги политиков и оценку их работы.

Если раньше украинцы судили о власти по коммунальным платежкам и отношению к войне на Донбассе, то теперь появился новый фактор, который затмил два предыдущих.

Причем карантин стал не только экзаменом на борьбу с эпидемией - он явил, способна ли власть справиться с кризисом, который уже сейчас делает украинцев беднее.

Как уже говорилось, мнения по поводу антивирусных мероприятий разделились - правда, тех, кто не одобряет действий правительства на 8% больше.

Зато больше украинцев стали считать, что власть стала успешнее в деле остановки огня на Донбассе. Если в ноябре соотношение "за" и "против" было 40 к 51%, то в марте оно стало 46 к 44-м процентам.

Это достаточно странная динамика - учитывая, что боев, обстрелов и жертв этой зимой и весной стало гораздо больше. То есть, видимо, работает некая информационная блокада этой темы: сам президент ее в основном не педалирует.

Зато никакой коронавирус не затмил провалов в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Успехов здесь не видят почти 70% населения.

Еще 65% пессимистически относятся к усилиям власти противостоять экономическому кризису. И примерно те же цифры по снижению тарифов и расследованию резонансных уголовных дел. Рейтинг неодобрения 70-80%.

Как в связи с коронавирусной историей меняются рейтинги наиболее влиятельных политиков?

Главное - рейтинг Зеленского продолжает падать. Позитивное отношение к нему в марте закрепилось на отметке 46%. Месяцем ранее это было 48%, а в декабре - 60%.

То есть падение существенное. И переломить негативную тенденцию президенту не помогли экстренные пиар-меры на коронавирусе. Несмотря на то, что общество карантин одобряет, ускорение экономического спада для украинцев с каждым днем этого карантина будет все более весомым фактором.

Играют свою роль и старые факторы, о которых шла речь выше - решение вопроса тарифов и отсутствие посадок за коррупцию.

Интересен и замер популярности политического новичка - премьера Дениса Шмыгаля. Ему доверяют 11% украинцев, не доверяют - 25%, но превалирует нейтральное отношение (65%).

Примерно то же соотношение - с большим упором на негатив - у министра внутренних дел. Аваков, который уже шесть лет рулит МВД, всего на один процен популярнее Шмыгаля.

Самый низкий уровень поддержки у Андрея Ермака - к нему позитивно относятся только 6% респондентов. Он же - лидер антирейтинга. Видимо, сказались два последних скандала с его участием: покупка нового "Мерседеса" в разгар карантина и слив записей с участием его брата, который обсуждал назначение "нужных" людей на государственные должности.

Евросоюз нам не поможет

Любопытно, опыт каких стран по борьбе с коронавирусом украинцы считают успешным, а каких не очень.



По мнению респондентов, хуже всего справляются с эпидемией следующие страны: Италия - 47%, Испания - 23%, Украина - 12%, США - 11,7%.

А лучше справляются, по мнению опрошенных, Китай - 46%, Германия - 9%, Беларусь - 7%, Украина - 6%, Южная Корея - 5%, США, Япония и Россия (по 3%).

Больше всего украинцы надеются на помощь Китая - 34%. На ВОЗ надежда у 11%, а на Евросоюз всего 10%.